Kökény Attila és felesége, Aranka még egy babát szerettek volna. Aranka teherbe is esett, ám elvetélt.

"Amikor a két nagyobbik gyerekünk már kirepült a családi fészekből, és tudtuk, hogy hamarosan a kisebbik is önálló életet kezd, úgy voltunk vele: most vagy soha. A feleségem teherbe is esett, de sajnos elment a baba. Utána meg a lányunk beelőzött minket. Amikor bejelentette, hogy babát vár, lemondtunk a gyerekről, mert furcsa lett volna, ha egyszerre várandósak" - mondta el az énekes a Storynak.