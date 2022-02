Hosszú és súlyos betegség után, 62 évesen hunyt el Lippai László színművész. Halála megendítette a kollégáit és a tisztelőit is. Kiderült, régóta rossz állapotban volt a színész, a lelki problémáival sem tudott megküzdeni. Összetört, mikor felesége 30 év után elhagyta. "Két pszichológus is foglalkozott velem, de ez sem segített. Alkalmatlan vagyok az egyedüllétre, és bár lennének jelentkező hölgyek, egyelőre még mással sem tudok lenni " - mondta korábban a színész.

Problémái ugyan a válás előtt kezdődtek, de az csak súlyosbította a gondokat, ahogy az is, hogy a pandémia miatt nem igazán volt munkája. "Fantasztikus színész volt, akivel jó volt dolgozni, mivel mindig vidámság és huncutság jellemezte. Egy éve még forgattunk együtt a Jóban Rosszban sorozatban. Akkor már látszott rajta, hogy nincs jól. Lelkileg és fizikálisan is rossz állapotban volt, bár ez a kettő együtt is jár. Nehezen dolgozta fel a válását, és hogy kevés a munkája. A forgatás után hiába kerestem, már nem vette fel a telefonját, nem hívott vissza. Nem volt könnyű ember, problémái voltak, és bár sokan kitartottak mellette, nem lehetett rajta segíteni, ezért lassan elveszítette őket" - mondta a Blikknek Barabás Kiss Zoltán színész. A többi pályatársa is búcsút vett Lippai Lászlótól, ők így köszöntek el tőle.