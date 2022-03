A 32 éves Aprilhez személyesen nem közelítenek a férfiak, ezért az online társkeresőkön próbálta megtalálni az igazit. Azonban itt sem járt sikerrel, túl van már több borzasztó találkozáson is. A Mirrornak elmesélte, hogy találkozott olyan férfival, aki arandijuk alatt végig üzleti telefonhívásokat intézett, volt, aki a barátait is magával vitte a találkozóra és olyan is akadt, akire a profilképe alapján rá se ismert.

A szerelem témája pedig minden nap felmerül a nő életében, ugyanis esküvőiruha-tervező és a menyasszonyok mindig megkérdezik tőle, hogy van-e férje. A vendégei pedig rendre meglepődnek, amikor nemmel válaszol.