A szállodalánc 2022. március 1-jétől segítséget nyújt az Ukrajnából érkező menekültek számára. A Hotel Hungaria Magyarország legtöbb szobával rendelkező szállodája - írja a Blikk.

A hónapok óta zárva tartó Danubius Hotel Hungaria megnyitását csak későbbre tervezték, de most a rendhagyó körülmények miatt jóval előrébb hozták. A szállodában étkeztetés is várja a partnerszervezeteken keresztül érkező menekülteket, és a szálláshelyek biztosítása is akár hetekig fennmaradhat.

"Vállalatunk a szomszédos országban kialakult tragikus helyzetben nem maradhat tétlen. Kötelességünknek érezzük, hogy a háború elől menekülőknek segítsünk, a róluk való gondoskodásban közreműködjünk" – mondta Kovács Balázs, a Danubius Hotels vezérigazgatója.

