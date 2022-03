A vádirat szerint a férfi a kiskorú gyermekeket napi szinten bántotta, félelemben tartotta, ütötte-verte, de feleségét is rendszeresen fojtogatta. A fizikai bántalmazáson túl, nevelt és saját lányait szexuálisan is zaklatta, sőt a fiait is molesztálta.

A Veszprém Megyei Főügyészség emberölés kísérlete, többrendbeli szexuális erőszak, személyi szabadság megsértése, kiskorú veszélyeztetése, valamint kapcsolati erőszak miatt emelt vádat a férfival szemben.