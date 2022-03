Pénteken zavartalan napsütés várható, a Nyugat-Dunántúlt leszámítva élénk, az Alföldön olykor erős északkeleti, keleti széllel. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 5 és mínusz 11 fok között alakul, de az északi fagyzugokban ennél több fokkal hidegebb idő lesz. A legmagasabb hőmérséklet plusz 4, 5 fok körül valószínű.



Szombaton is derült, napos, száraz időre lehet számítani kevés fátyolfelhővel. Néhol megélénkül a légmozgás. A minimumok általában mínusz 3 és mínusz 10 fok között alakulnak, a kevésbé szeles fagyzugokban azonban akár mínusz 16 fokot is mérhetnek. Délutánra általában plusz 4 és 8 fok közé melegszik fel a levegő.





Vasárnap is főként napsütéses idő várható, csapadék nélkül. Az Észak-Dunántúlon élénk, néhol erős lesz a szél. A leghidegebb órákban általában mínusz 2 és mínusz 9 fok közötti értékeket mérhetnek, de a fagyzugokban ennél több fokkal hidegebb is lehet. A csúcsértékek jellemzően plusz 7 és 10 fok között alakulnak.



Hétfőn is derült, napos, száraz lesz az idő. Hajnalban általában mínusz 1 és mínusz 7 fok között alakul a hőmérséklet, de előfordulhatnak mínusz 10 foknál alacsonyabb értékek is. A hőmérséklet csúcsértéke plusz 8 és 12 fok között várható.



Kedden, március 15-én a nap első felében főleg fátyolfelhők lesznek az égen, de a nap második felében vastagodhat a felhőzet. Napközben nem valószínű csapadék, estétől, főleg a Dunántúlon, helyenként előfordulhat eső. A hajnali órákra általában plusz 1 és mínusz 6 fok közé hűl le a levegő, ám a fagyzugokban továbbra is hidegebb lesz. A csúcsértékek 9 és 14 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.