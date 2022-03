A brit királyi család szakértői szerint sosem fog találkozni dédunokájával II. Erzsébet. A most kilenc hónapos Lilibet egyébként dédnagymamája becenevét, kapta keresztnevéül.

Szinte nulla az esélye annak, hogy Meghan Angliába vigye kislányát az Egyesült Államokból a következő években, és noha elképzelhető, hogy később megejtenék ezt az utazást, de ki tudja, hogy akkor élni fog-e még a királynő - fejtette ki Dylan Howard, a Royals at War című kötet szerzője a Harry & Meghan Vs. The Monarchy című dokumentumfilmben - derült ki a DailyStarcikkéből.

"A királyi család nem lesz több Meghan gyerekei számára, mint pár távoli rokon"– jelentette ki Richard Kay.