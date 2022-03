A délkelet-ukrajnai Zaporizzsjából ismét elindult egy konvoj segélyszállítmányokkal és autóbuszokkal az ostromlott Mariupol kikötővárosba - közölte Irina Verescsuk ukrán miniszterelnök-helyettes.

Ez már az ötödik kísérlet az Azovi-tengeren fekvő város elérésére. Eddig a megbeszélt humanitárius folyosók kialakítása nem valósult meg, a kudarcért mindkét fél a másikat hibáztatja. Az oroszbarát szakadárok közölték, hogy péntek reggel óta 217 civilt hoztak biztonságos területre Mariupolból.

Verescsuk arról is beszámolt, hogy több, az ukrán fővárostól, Kijevtől északnyugatra fekvő helyen, köztük Hosztomel, Makariv és Borodjanka településeknél is léteznek folyosók a menekülők számára.

Emellett az ország északkeleti részén, többek között Szumi városából is történtek újabb evakuálási kísérletek.

Az orosz-ukrán háborúról cikkeinket ITT olvashatod.