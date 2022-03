"Zsolt mindig vidáman, felkészülten jött a próbákra és a koncertekre. Igaz, a vége felé sok panasza volt, orvoshoz járt rendszeresen hol a fejfájása, hol a vérnyomása miatt. A legfurcsább azonban az volt, hogy sokszor érzett valamilyen furcsa szagot. Már az egész autót szétszedtük és kitakarítottuk, de ő akkor is érezte, amit rajta kívül senki más. Elhunyt a testvérem, de rajta kívül még négy tagunk is, akik a kezdetek óta velünk zenéltek. Nagyon szomorú ez, de sajnos az idő múlásával ez már csak így van. Zsolti temetéséről nem is tudtunk, csak annyit, hogy vasárnap hunyt el és két nap múlva délelőtt már el is temették. Tíz éve volt együtt az élettársával, akivel egy közös, hatéves kislányuk is van" - nyilatkozta a Blikknek Bugyi Zoltán és elmondta, hogy a 3+2 együttes nem lehetett ott Zsolt temetésén.

"Ha már a temetésen nem lehettünk ott, mindenképpen kilátogatunk a sírhoz. A zenekarral úgy döntöttünk, folytatjuk a zenélést, találtunk egy zenészt, aki helyettesíteni fog, aztán meglátjuk, mit hoz a jövő" - mondta.