87 évesen vesztette életét Akira Takarada, a Godzilla sztárja. A szomorú hírt a stúdió jelentette be, de a halál okát nem közölték.

"Szomorúan értesültünk arról, hogy Akira Takarada elhunyt. Emléke továbbra is inspirálja sok Godzilla-rajongó életét" - írta a stúdió. A színész 87 évesen távozott az élők sorából, leginkább a Godzilla-filmekben nyújtott alakításáról ismert, de összesen 138 alkotásban tűnt fel a japán filmszínész. Filmes karrierje mellett Takarada színpadi produkciókban is szerepelt, és szinkronizált is. Sem a halál okát, sem annak pontos időpontját nem közölte a stúdió - írja a Deadline.