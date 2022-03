Jellemzően derült, de az évszakhoz képest továbbra is hideg idő várható a hétvégén - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Szombaton és vasárnap is derült, csapadékmentes idő várható. Szombaton mínusz 7 és plusz 1, vasárnap mínusz 7 és mínusz 1 fok közötti hajnali értékek lesznek jellemzők, de a fagyzugokban akár mínusz 12 fokig is hűlhet a levegő. Szombat délután plusz 7 és 10 fok között, vasárnap is többnyire 10 fok körül alakulnak a csúcsértékek.



A tavaszra azonban nem kell sokáig várni, hétfőtől melegszik az idő.