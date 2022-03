Egyre drámaibb méreteket ölt az orosz-ukrán háború miatti menekültválság. Rengetegen hagyták el otthonukat, az ENSZ menekültügyi honlapja szerint február 24-e óta mintegy 3,8 millióan keltek útra, nagyjából 7 millióan pedig Ukrajnán belül költöztek máshová.

Hazánkba is sok menekült érkezik: eddig több mint 350 ezren választották a magyar-ukrán határt a meneküléshez, ám ez a szám napról napra emelkedik. A menekültekkel együtt sokszor a bűnözők is megpróbálják elhagyni az országukat, ez történt most Tiszabecsnél is.

Szombat éjszaka nem sokkal egy óra előtt egy 35 éves, orosz állampolgárságú férfi jelentkezett határátlépésre Tiszabecsnél. A határőrök résen voltak, és félreállították autójával együtt a férfit. Mint kiderült, korábban az Interpol adott ki körözést a férfi ellen, méghozzá halált okozó testi sértés és emberölés miatt.

A rendőrök megakadályozták, hogy a gyilkos Magyarország felé távozzon, esetleg büncselekményt kövessen el. Az oroszt előállították, a Fehérgyarmati Rendőrkapitányságra vitték, ahol őrizetbe vették.

A főkapitányság közleményében jelezte, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei határátkelőhelyekre továbbra is folyamatosan érkeznek az Ukrajnában zajló háború elől menekülők. A rendőrök a gördülékeny és folyamatos beléptetés mellett kiemelt figyelmet fordítanak a Magyarország területére érkező személyek alapos ellenőrzésére - írja az MTI.