Az orosz csapatok több mint 70 embert, nőket és az egészségügyi személyzet tagjait hurcolták el egy mariupoli szülészetről - jelentette be szerdán az azovi-tengeri kikötőváros vezetősége Telegram-üzenetben.

A közlés szerint mind ez idáig összesen több mint 20 ezer mariupolit hurcoltak el akaratuk ellenére távoli orosz városokba, az embereket az irataiktól is megfosztották. A tájékoztatást független forrásokból nem lehet megerősíteni, mert a város február vége óta blokád alatt áll.



Kedden ismét telefonon egyeztetett Emmanuel Macron francia és Vlagyimir Putyin orosz elnök. Az Élysée-palota tájékoztatása szerint a csaknem egyórás megbeszélés témája a Franciaország, Törökország és Görögország által Mariupolban tervezett evakuációs művelet volt, amelyről az orosz elnök azt mondta, hogy gondolkozni fog rajta, mielőtt választ ad.

A megbeszélést követően a francia elnöki hivatal részéről azt közölték, Mariupolban jelenleg nem adottak a feltételek humanitárius akció megkezdéséhez.



Mariupol egy másik szülészetét március 9-én érte bombatámadás, amelyben legalább hárman vesztették életüket, köztük egy gyerek is. Mariupolban jelenleg is mintegy 160 ezer civil tartózkodik.



Mariupol városát szinte porig rombolták, műholdfelvételeken látszik a pusztítás.