Meglepő pillanatnak lehettek tanúi az internetezők, akik a délnyugat-angliai Devon megye kisvárosában, Bradworthy-ben nézelődtek a Google Utcakép nézetében. Egy fehér ház földszinti szobájának ablakán nincs behúzva a függöny, ezért be lehet látni a szobába, ahol egy férfi félreérthetetlen pózban fekszik az ágyon.

Az utcakép híre azután járta be a világot, miután valaki kiposztolta a jelenetet a TikTokra. Az eredeti bejegyzés már nem elérhető, de mint tudjuk, ami egyszer felkerült az internetre, az ott is marad, így a Daily Star oldalán is megtekinthető.A videó bejárta a közösségi médiát, és rengeteg lájkot, kommentet kapott. Többen viccesnek gondolják a szituációt, de voltak, akik szerint a férfinek be kéne perelnie a Google-t.

Közben a Google is kapcsolt, és eltüntette a kompromittáló felvételt az utcakép nézetből.

Bár ez a férfi csak szeretett volna néhány percet eltölteni önmagával, van, aki még ennél is szerencsétlenebbül választ helyszínt, és például egy reptér kellős közepén érez késztetést, hogy magához nyúljon.