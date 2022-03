Fogszabályzó, műszem és egy fél bowling golyó is volt a rekordmennyiségű szemétben, amelyet önkéntesek szedtek össze tavaly a New Jersey-i strandokon.

A Clean Ocean Action nevű környezetvédő szervezet által összegyűjtött szemét legnagyobb része műanyag volt. Az eldobott furcsaságok között akadtak a férfi szexuális teljesítményt fokozó tabletták, sötétben világító gumióvszer és a török légitársaság egy tisztasági csomagja is megbújt a homokban - derült ki a csoport szerdán közzétett éves jelentéséből. 2021 tavaszán és őszén több mint 10 ezer önkéntes félmilliónál is több tárgyat szedett fel a 204 kilométeres partszakaszon.



Parkolójegy, lottószelvény, ragasztóstift, műfogsor, töltényhüvely, mini hűtőszekrény, vécékefe, műanyagmajom és egy rózsafüzér is volt a 513 605 darabos idei gyűjteményben, ez az eddigi rekord, mióta 1985-ben a szemétszedés elkezdődött - mondta Cindy Zipf, a szervezet ügyvezető igazgatója.

"Elszomorító látni a hulladék gyarapodását, mégis reménykedünk, hogy csökkenni fog a mennyiség. Az eldobott furcsaságok pedig még furcsábbak lettek" - tette hozzá.



A tavalyi szeméthalom több mint 82 százaléka műanyag tárgy vagy palack volt. Kupakból rekordtermést arattak: 69 454 darabot szedtek fel, de sose volt még ennyi étel- és cukorkapapír, valamint zacskó sem, ezek száma együtt 58 589-re rúgott. A tavaszi gyűjtéshez képest kevesebb maszkot találtak ősszel, de így is több mint 3600-at dobáltak el a strandokon tavaly. 2020 tavaszán a koronavírus-világjárvány miatt elmaradt a strandtisztítás, így az összehasonlításokhoz a 2019-es adatokat használta a szervezet.



Számos tárgy mennyisége csökkent, kevesebb pelenkát dobtak el, 147-et, ami 41 százalékkal kevesebb, 14 697 üvegtárgyat, ez 39 százalékos csökkenés, a 368 gumióvszer pedig 27 százalékkal kisebb mennyiség a 2019-es adatnál.