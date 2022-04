A 192 országot felvonultató, csütörtökön záródó világkiállításon az MTÜ adatai szerint a magyar pavilont a hét elejéig több mint egymillióan látogatták meg.

Tóth Andrea, az Expo 2020 Magyarország Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója korábban elmondta, hogy a legfontosabb turisztikai desztinációkat mutatták be a kiállításon, hogy "minél több turista érkezzen Magyarországra, és minél több látogató tapasztalja meg személyesen is azt a csodát, amit Magyarország rejt".

A pavilont Makovecz Imre tanítványa és munkatársa, Csernyus Lőrinc tervezte, majd 17 magyar ács állította össze hónapokon keresztül.Központi témája a víz, és az Aqua Roots of Hungary névre keresztelt épület Magyarország páratlan vízkincseit, kialakulásukat, történetüket mutatja be, különösen nagy hangsúlyt helyezve a természetes vízkészletre, a gyógy- és termálvizekre, valamint a balneológiára.

Ördög Nóra és családja is ellátogattak a Dubaji Világkiállításra, ám a repülőút nem indult zökkenőmentesen. A gyönyörű műsorvezető így írt a magyar pavilonról:

"Ami hirtelen eszembe jut, hogy nagy büszkeség volt magyarnak lenni az @expo2020dubai - n❤️

Napközben is próbáltunk egyszer bejutni az @expo2020hungary pavilonba, de óriási sor kígyózott az épület előtt. Utólag azt mondom, a lehető legszerencsésebben alakult, hogy végül ott fejeztük be a napot. Méltó megkoronázása volt. Csak üldögéltünk a teraszon, ettünk-ittunk, és egyáltalán nem akartunk elindulni. Egyszerűen otthon voltunk..."