Hétfőn az ország nagyobb részén sok lesz a gomolyfelhő, de azért több-kevesebb napsütésre is lehet számítani. Számottevő csapadék nem valószínű. Sokfelé élénk, helyenként erős lesz a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 5 és plusz 1 Celsius-fok között várható, de a szélvédett, kevésbé felhős, még havas részeken hidegebb is lehet. A legmagasabb hőmérséklet plusz 7 és 12 fok között várható.



Kedden a napsütés mellett helyenként - nagyobb eséllyel északon - előfordulhat kisebb eső, zápor. A szél élénk, időnként erős lesz. Hajnalban mínusz 1 és plusz 4 fok közötti értékek várhatók, de a szélvédett, fagyzugos helyeken hidegebb is lehet. Délutánra többnyire plusz 13 és 18 fok közé melegszik fel a levegő, azonban északkeleten néhány fokkal alacsonyabb értékek is előfordulhatnak.



Szerdán az ország nagyobb részén napos idő várható. Számottevő csapadék nem valószínű, de néhol előfordulhat gyenge eső, zápor. Sokfelé megélénkül, időnként megerősödik a szél is. A minimumhőmérséklet 0 és plusz 6, a maximumhőmérséklet 16 és 21 fok között alakul.



Csütörtökön változóan felhős idő valószínű, majd a nap második felében északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Helyenként előfordulhat kisebb eső, záporeső. Többfelé élénk, néhol időnként erős lehet a szél. A minimumhőmérséklet plusz 1 és 8, míg a maximumhőmérséklet általában 16 és 20 fok között várható.



Pénteken elszórtan fordulhat elő eső, zápor. Több helyen megerősödik a szél. A hajnali 4-10 fokról általában 16-22 fokig emelkedik a hőmérséklet.



Szombaton és vasárnap többfelé várható eső, záporeső. Sok helyen a szél is erős lesz. Szombaton a legalacsonyabb hőmérséklet plusz 6 és 12, a legmagasabb hőmérséklet plusz 16 és 21 fok között alakul. Vasárnap a hajnali órákban plusz 3 és 8, délután 11 és 16 fok közötti értékeket mérhetnek - olvasható az előrejelzésben.