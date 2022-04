Az első harmad derekán Salló fejvédője az ütközés után leesett, és enélkül, tarkóval csapódott a jégbe, eszméletét vesztette. Hordágyon vitték le, majd gyorsan kórházba szállították.

"Az orvosok arról tájékoztatták a hozzátartozókat, hogy a játékos agya bevérzett, és ha nem sikerül elállítani a vérzést, akkor műtétre lesz szükség. Az is kérdés, hogy a játékos az operációt követően teljesen felépül-e" - nyilatkozta az eset után Hodos László, a csíkszeredai klub elnöke. Azóta már közölték, hogy a sportoló agyduzzanata jelentősen csökkent, így a közvetlen életveszély is elmúlt. Továbbra is az intenzíven kezelik, de már kommunikál.

Sofron István, Salló csapattársa ért oda először a sérülthöz, azonnal segített.

"Elsőként értem oda hozzá, láttam a vértócsát, egyből megfogtam Alpár fejét. A kesztyűmet a feje alá raktam, hogy ne a jégen legyen és azonnal jeleztem a mentőknek, hogy siessenek, mert óriási a baj" - mondta Sofron a Blikknek, aki úgy véli, hogy nem baleset okozta a sérülést, hanem szabálytalanság.