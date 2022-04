Az SZTE SZAKK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézetben három kismama életét is megmentették. Mindjárom édesanya szerencsésen életet adott gyermekének, mielőtt súlyos állapotba kerültek volna. Szinte csoda, hogy egyáltalán felébredtek. Timi volt a harmadik anyuka, aki a műtüdőkezelésnek hála térhetett haza családjához.

A kismama még december 9-én egy rutinvizsgálat miatt ment be a kórházba, ahol egy gyorsteszt kimutatta, hogy koronavírusos. Bár lázas volt, de egyéb tünetei nem voltak akkor még. Négy nappal később azonban annyira rosszul lett, hogy mentőt kellett hívni hozzá. Még aznap megcsászározták.

"A kórházban először javult az állapotom, majd az értékeim ismét rosszabbak lettek. Babik professzor úr végül azt mondta: nincs más lehetőség, csak a műtüdőkezelés. Anélkül előbb-utóbb feladná a szívem és meghalnék. Sokkoltak a szavai, hiszen addigra megszületett Noémi is, így már három kis életért voltam felelős. Nem volt kérdés, hogy innen ki kell jönni, túl kell élni" – mondta Timi.

"Felhívtam a férjemet, de nem búcsúzkodtam. Végig úgy álltam hozzá a kezeléshez, hogy fel fogok ébredni. A családból nyilván mindenki megijedt, aggódtak, de a férjem bízott abban, hogy erős vagyok. Miközben aludtam, a gyermekeim az apjukba kapaszkodtak, ő volt a biztos pont számukra. A négyévesem felkészítettem, hogy lehetséges, most sokáig leszünk távol egymástól, a kétéves viszont nem fogta fel mi történik. Csak akkor jött rá, mennyire hiányoztam neki, amikor ismét meglátott az ajtóban, száz nap elteltével. Mindannyian ki voltak éhezve a szeretetre" – mondta Timi. Végül március végén térhetett haza a családjához, azóta pedig erősödik, gyógytornára jár, és ismerkedik újszülött babájával, emellet próbálja bepótolni a kimaradt időt többi gyermekével.

"Sok mindenről lemaradtam, de próbáljuk bepótolni azt, amit csak lehet. Alig több mint két hete karácsonyoztunk például. Az újszülött kisbabám teljesen egészséges, de nagyon megviselte őt és engem is, hogy az első, meghatározó pillanatokban nem voltunk együtt. De most nincs helye szomorkodásnak, csak az örömnek, hogy élhetek és a családommal lehetek. Hálás vagyok a szegedi nővéreknek és orvosoknak, nélkülük nem éltem volna túl."

Timi nemrég töltötte be a harmincadik életévét, alapbetegsége nem volt, a súlya is megfelelő, egészséges. A terhessége miatt döntött úgy, hogy nem oltatja be magát - írja a Blikk.

