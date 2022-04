A Nyíregyházi sporthírek Facebook-oldalán így búcsúztak tőle:

A vecsési fitneszterem, ahol dolgozott, az alábbit tette közzé: "Máté úgy döntött, hogy ezentúl az angyalok között tartja meg edzéseit".

A sportoló barátai és családja értetlenül állnak a történtek előtt.

"Aki akár csak egy percre találkozott vele, láthatta, mennyire mosolygós, életvidám, segítőkész srác volt. Bármiféle probléma adódott, mindig azt mondta, minden rendben lesz, megoldódik. Senki sem érti, mi történt, pedig beszéltem családtagokkal, barátokkal. A munkánk miatt messzire kerültünk egymástól, az ünnepeket együtt töltöttük és most is egyeztettünk arról, hogy húsvetkor majd otthon találkozunk. Egy barátja Franciaországban kézilabdázik, őt is meg akarta látogatni. Nem tudhatjuk, mi járt a fejében, de látszólag minden rendben volt, megvolt mindene. Család, barátok, munka, a jövőjét tervezte..." - nyilatkozta a Blikknek féltestvére, a szintén kézilabdázó Robin.

"Először ellenfélként találkoztunk, majd csapattársak voltunk, többször laktunk együtt. Tartottuk a kapcsolatot, legutóbb alig egy hete beszéltünk, úgy volt, hogy ezen a héten segít nekem költözködni. Csupaszív, mosolygós, élettel teli srác volt, társasági ember, nem tudott egy helyben maradni, mindig valakivel találkozott. Jó munkahelye volt, saját háza, autója, tervei, újabban erőnléti edzői tanfolyamra járt hétvégente. Nem értjük, mi történt, de persze, ha tudnánk az okot, az se jelentene megnyugvást számunkra" - mondta el a lapnak egy barátja.