Rubint Réka és Schobert Norbi 11 napig edzi azokat az elszánt Alakreform-csapattagokat, akik velük tartottak az Afrika szomszédságában fekvő szigetországba. A nyaralóparadicsomban természetesen nemcsak a sportra helyezik a hangsúlyt, bőven lesz alkalom az esti bulikra és az ejtőzésre is – írja a Blikk.

Lara természetesen most is legstílusosabb fürdőruháit pakolta be az útra, a minap egy párducmintás bikiniben süttette tökéletesre edzett hasát egy szív alakú napozóhelyen. A képet eddig több mint 12 ezren like-olták, és persze az elmaradhatatlan szívecskékből sem volt hiány.

