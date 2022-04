A zenekarok fellélegezhettek a koronavíus után, hiszen addig nem igazán volt lehetőségük koncerteket adni. Szerencsére már a hátunk mögött tudhatjuk azt az időszakot, és nemsokára itt a nyár, amikor a kedvenceinket különböző fesztiválok színpadán is megnézhetjük. A zenekaroknak pedig ismét van bevétele, most pedig az is kiderült, hogy mennyi.

Az első három zenekar a Tankcsapda, Majka és a Beatrice. Ők 2,5-7 millió forintot kérnek el egy-egy koncertért. Közülük a legdrágább a Tankcsapda a közel 7 milliós összeggel, őket Majka követi 6 és fél millióval, ami majdnem a kétszerese a Covid előtti összegnek. Természetesen ez a teljes stáb és a technika költségét magában foglalja.

A Tankcsapda menedzsere nyilatkozott a Blikknek a gázsiról. "Összetett a kérdés, eleve nem mindegy, hogy egy saját szervezésű koncertről beszélünk, ahol közel kétszázan is dolgoznak egyszerre, vagy egy fesztiválra megyünk, ahol bár sok minden eleve adott, de még így is húsz fő körüli stábbal érkezünk, négy teherautóval. Az idei minden szempontból óvatos év lesz, mert a szervezők, a közönség és a zenekarok is csak a szezon után látják majd, hogyan zárul. A covid után ugyanis ez az első olyan év, amikor végre megtelnek a zenészek koncertnaptárai. Mi évről-évre óvatosan emelünk annyit, amennyivel nekünk is többe kerül ez a produkciós gépezet mozgatása, azt azonban tudni kell, hogy egy ilyen produkció létrehozása hatalmas összeg, és ennek jelentős részét visszaforgatjuk az együttesbe, például a koncertek látványvilágába. Közel sem csak arról van szó tehát, hogy a fellépések után bejövő bevételt egyszerűen elosztja egymás között a színpadon álló három ember" - mondta Bakó Csaba.