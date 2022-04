Legalább egy gyermek halálát okozta egy Európában és az Egyesült Államokban terjedő rejtélyes májbetegség - közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO).

Az ENSZ szakosított szervezete szombat este számolt be arról, hogy "ismeretlen eredetű heveny májgyulladás" legkevesebb 169 esetét jelentették tucatnyi országból. Fiatal páciensekről van szó, akik életkora egy hónaptól 16 évesig terjed, tizenheten közülük májtranszplantációra szorulnak.



A WHO azt nem árulta el, hogy a haláleset melyik országban történt. Annyit lehet, tudni, hogy az első esetet Nagy-Britanniából jelentették, ahol eddig 114 gyermek fertőződött meg a rejtélyes kórral.

A WHO közleményében hangsúlyozta, hogy egyelőre nem világos, hogy ténylegesen a májgyulladásos esetek megszaporodásáról van szó, vagy esetleg a fokozott szűrés miatt derültek ki olyan esetek, amelyek máskülönben észrevétlenek maradtak volna.

Szakértők szerint ezek az új esetek talán egy influenzavírushoz köthetők, de a kutatómunka még zajlik.

"Bár lehetséges, hogy adenovírus áll a háttérben, a vizsgálatok még folynak a betegség okozójának azonosítására" - ismertette a WHO, hozzátéve, hogy ezt a vírustípust legalább 74 páciens szervezetében mutatták ki. A gyerekek közül ráadásul legalább húsznál koronavírus-fertőzést is megállapítottak.

Az Egészségügyi Világszervezet szerint az érintett országok most fokozott figyelmet fordítanak a gyerekek körében jelentkező májgyulladásos esetekre - írja az MTI.