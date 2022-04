Gáspár Laci ma már irigylésre méltó életet él gyönyörű felesége mellett olyan csodálatos otthonban, amilyet bárki szívesen elfogadna. Az énekes azonban nem élt mindig így, az áttörést a Megasztár hozta el számára. Ugyan az nagyon megviselte, hogy a műsor döntőjébe csak vigaszágon jutott be. Erről is mesélt az Összezárva Hajdú Péterrel című műsorban, ahol össze is omlott.

"Nem jutottam be egyenes ágon, ami nagyon-nagyon rossz volt. Nem is akartam visszajönni a közönség elé. Azt mondtam nekik: miért nem dobtatok be a kukába? Miért a kuka mellé? Egy vázát sem raksz a kuka mellé, mert fellökik, eltörik, rakd be a kukába! Hazamentem, és kiabáltam Istennel: dolgozni sem engedsz, be sem jutok, én meg akarok halni! Úgy feküdtem le este, hogy nem akarok felébredni, meg akarok halni" - idézi a Bors Laci szavait.