Gáspár Laci is Hajdú Péter műsorának vendége volt, ahol őszintén vallott életéről. Elmondta, nagyon sok bántás éri őt luxusszintű életmódja miatt, azzal vádolják, elfelejtette honnan jött. Leszögezte, a mai napig emlékszik arra, milyen, amikor nincs, soha nem is tudná kitörölni a múltját, és nem is akarja. Úgy véli, sokan azért támadják, mert igyekszik nem mutatni a gyengeségeit. Az Összezárva Hajdú Péterrel című műsorban azonban ezt az oldalát is megismerhetik a nézők, hiszen Laci a kamerák előtt omlott össze és tört ki könnyekben.