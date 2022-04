Bár a híresség nem árulta el, mitől lett ilyen neonzöld a fürdővize, bizonyára valamilyen jótékony hatású kozmetikumot tett bele, hogy elősegítse relaxációját. Utóbbi rá is fér, hiszen rengeteg fellépése van, ráadásul az esküvőjére is készülnie kell, ugyanis szerelmével, a BSW frontemberével, Gabennel nyárra tervezik a nagy napot – írja a Blikk.

A kommentelők természetesen most is agyondicsérték kedvencüket, volt, aki natúr szépségét méltatta, de akadt olyan úriember is, aki igen érdekesen fejezte ki tetszését és szexi uborkaként utalt Vikire.