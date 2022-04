L. Péterfi Csaba, Pécsi Ildikó fogadott fia írja a legendás művésznő életrajzi könyvét. Felhasználja Pécsi Ildikó emlékiratait, és a halála előtt készített hangfelvételeket. A könyvben a Pártos Csillával való csatározást is részletesen feldolgozza a szerző. A Story magazin azt írja, félő, hogy a kötet megjelenése újra felszítja a családi viszályokat.

"Bevallom, ezt a részt nem volt könnyű megírni, mert ha őszinték vagyunk, akkor amit Ildikó minderről mesélt, az egy elég szubjektív szemszögből mutatta be a történteket, én azonban a tényekre alapozva szerettem volna megírni (...) Jogásszal is egyeztettem arról, mit hogyan tálaljak a könyvben" - mondta a magazinnak L. Péterff Csaba, akinek a színésznő korábban a túlvilágról is üzent.

A színésznő fogadott fia úgy véli, ha újra kitör a botrány, azért nem ő lesz a felelős, hiszen nem ő volt az, aki beperelte a saját családját, ő csak megírta a történteket.