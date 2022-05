Pénteken hajnalban elhunyt Berki Krisztián. A 41 éves médiaszemélyiség holttestét kislánya, Natasa, Zselyke találta meg. Először azt hitte édesapja csak alszik, így betakargatta, majd segítséget kért. A mentők és a rendőrség házhoz érkezésekor Hódi Pamela is volt férjéhez sietett, ahogy Mazsi, ő is összetört. Most Instagramban is búcsúzik első gyermeke édesapjától.