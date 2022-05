A 41 esztendősen elhunyt médiaszemélyiség és Ambrus Attila hat hétig voltak összezárva az Ázsia Expressz című műsor jóvoltából. Élményeikről közös könyvet is írtak.

Utolsó eszmecseréjükre a közös mű megjelenését követően került sor, s ahogy azt a Viszkis a TV2 Mokka című műsorában kifejtette, a médiaceleb a beszélgetés során felfedte durva oldalát, melyet azelőtt még sohasem mutatott meg a jelenlétében.

Akkor nagyon feldúlt volt, ott már éreztem, hogy valami nem kerek, én nem ilyennek ismertem meg Krisztiánt. Iszonyatosan beleállt a dolgokba, pedig korábban nem ezt csinálta

– nyilatkozta Attila, majd azokhoz is intézett pár szót, akik még most is rosszmájú megjegyzéseket tesznek Berkire.

„Azt vallom, hogy ha egy ember nem tudja magát megvédeni, különösen egy haláleset miatt, akkor nem illik bántani. Függetlenül attól, hogy hibázott, nem hibázott, megosztó volt-e vagy nem. A legoptimálisabb az volna, ha az emberek csendben maradnának az ítélkezés helyett. Főleg azért, mert ott a két kislány, akik valószínűleg majd egyszer visszaolvassák ezeket a véleményeket. Ők nem érdemlik meg ezt."