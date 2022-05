Adreian Payne profi kosárlabdázó volt. Játszott az NBA-ben az Atlanta Hawksban, a Minnesota Timberwolvesben és az Orlando Magicben, valamint számos európai és ázsiai csapatban. A profi sportolót amerikai idő szerint hétfőn hajnalban lőtték le a floridai Orlandóban. A rendőrség és a mentők is a helyszínre siettek, a sportolót rögtön kórházba is szállították, de életét sajnos már nem sikerült megmenteni. 31 évesen távozott az élők sorából. A rendőrség egy 29 éves Lawrence Dority nevű férfit vett őrizetbe a gyilkosság gyanúsítottjaként - írja a The Guradian.