"Nem akartam többet nyilatkozni, mert úgy gondolom, hogy ez nem szolgálja a fiam érdekeit. Már januárban is csak azért voltam kénytelen nyílt levelemet közzétenni, mert nem bírtam tovább elviselni, hogy nyilvánosan mocskolják gyerekemet az apja tettei miatt, miután azért is őt állították be bűnbakként. Akármennyire is nem szeretnék, most megint meg kell szólalnom, mert elfogadhatatlannak tartom, hogy az ő érzéseit, a nevelőapja iránti szeretetét és a hatóság által elrendelt felügyelt kapcsolattartást teszik felelőssé Gusztáv újabb öngyilkossággal való fenyegetőzéséért, amihez semmi közünk nem volt! Nem lehet egy kisgyereket ilyen nyilvános érzelmi zsarolásnak kitenni, úgyhogy nagyon szeretném, ha az aktuális magánéleti drámájukba nem kevernék bele a fiamat! Éppen az ilyenektől akartam megvédeni" - nyilatkozta a Blikknek Ildikó, Molnár exe.