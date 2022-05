A sajtó hónapok óta folyamatosan arról kénytelen beszámolni, hogy a Buckingham-palota egészségügyi okokra hivatkozva a királynő szinte minden hivatalos megjelenését és társasági eseményét lemondta. II. Erzsébet idén 59 éve először a parlamenti nyitóüléstől is távol maradt, beszédét fia, Károly herceg olvasta fel.

Ezért is lepődött meg mindenki, mikor a hétvégén meglátták a 96 esztendős uralkodót a Royal Windsor Horse Show-n, ahol láthatóan remekül szórakozott, rossz közérzetnek és fájdalomnak nyoma sem volt rajta. A királynő kislánykora óta imádja a lovakat és kitűnő lovasnak mondják. Egyik saját hátasa, Balmoral Leia a hétvégi lovasbemutatón is szerepelt, sőt, trófeát is nyert büszke gazdájának – írja a Page Six.