Puhl Sándor soha nem beszélt a magánéletéről, úgy tudni egy nála jóval fiatalabb hölggyel élt együtt, de sosem teregette ki a privát dolgait. Egy ideig azt sem lehetett tudni, hogy a koronavírus miatt halt meg, sőt sokáig azt sem lehetett tudni, hol helyezték végső nyugalomra. Egy esztendővel a halála után már lehet beszélni róla, a bazilika altemplomában temették el, az Aranycsapat legendái mellett.

A futballbírót barátja, Bozóky Imre, korábbi labdarúgó-szövetségi elnök a mai napig gyászolja.

"Ő volt a legnagyobb csibész a pályán! Sanyi arra született, hogy futballbíró legyen. Értette a játék csínját-bínját, a játékosok nyelvét. Nem túlzok, ha azt mondom: ő nagyobb csibész volt, a szó jó, nemes értelmében, mint a pályán lévő labdarúgók... Sokszor voltunk együtt, de ritkán nyílt meg, a magánéletét óvta mindenkitől. Azt is csak kevesen tudták, hogy korábban is súlyos beteg volt... Ott voltam a temetésén, azóta is gyászolom" - nyilatkozta a Blikknek.

"Mi, játékosok is úgy gondoltuk, hogy ő a legjobb bíró a földkerekségen. Büszkék is voltunk rá. Én, mint a Ferencváros csapatkapitánya, többször beszéltem vele meccs közben, s mindig lenyűgözött a határozottsága, a szakmai hozzáértése. Egyenlő partnernek tekintett bennünket, soha nem éreztette, hogy fölöttünk állna. Engem a zöld gyepen is a becenevemen, Mancinak szólított. De az is igaz, hogy nem volt visszabeszélés, számonkérés, a döntéseit nem kérdőjelezhettük meg. Magánemberként pedig imádni való volt, közvetlen és barátságos. Puhl Sándor a magyar futball halhatatlanja, ez nem vitás!" - mondta el róla Telek András egykori válogatott focista.