A brit McDonald's egyik korábbi dolgozója számtalan tévhitről lerántotta a leplet. Mivel két különböző étteremben is megfordult, így testközelből láthatta, hogyan is működik a Meki, és pontosan tudja, hogy az egyes élelmiszerek milyen formában érkeznek, és mennyi minden kerül a kukákba.

Emily elárulta, hogy sokszor azért nincs turmix a Mekiben, mert macerás a gép takarítása, vagy nemes egyszerűséggel nincs ideje elkészíteni azt a személyzetnek. A nő arra a kérdésre is válaszolt, hogy mi történik a reggelikkel 11 óra után. Elmondása szerint a dolgozók, amit csak lehet, megpróbálnak megmenteni, de így is a szemétben végzi az alapanyagok egy része.

A hamburgerekhez használt összetevőkről is őszintén beszélt. Emily felfedte, hogy minden hús, de a krumplik és a desszertek is fagyasztva érkeznek és a felhasználásig úgy is tárolják. A zöldségeket frissen, hűtve szállítják, kivéve a hagymát, amely gyorsan veszít a nedvességtartalmából, ezért azt hidratálniuk kell – idézte a Bors a volt mekis alkalmazottat.