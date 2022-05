Több diák és egy tanár is meghalt egy iskolai lövöldözés során a Texas állambeli Uvalde városában helyi idő szerint kedden 12 óra előtt - jelentette az amerikai sajtó a Texas állambeli közbiztonsági hivatal tájékoztatására hivatkozva.

Greg Abbot, Texas állam kormányzója korábban elmondta: a feltételezett lövöldöző, akit a 18 éves Salvador Ramosként azonosítottak szintén meghalt. Az első hírek szerint a helyszínre érkező rendőrök lőtték le. A kormányzó beszámolója szerint a feltételezett elkövetőnél kézi fegyver és puska is lehetett, amikor tüzet nyitott a San Antonio városától 85 mérföldre nyugatra található uvaldei Robb Általános Iskolában. A republikánus politikus beszámolója szerint két tisztet is meglőttek, de - mint fogalmazott - ők várhatóan életben maradnak. A külföldi lapok arról írnak, hogy 19 tanuló és két tanár vesztette életét a lövöldözésben.



Hírügynökségi információk szerint a feltételezett elkövető a helyi közösség lakója volt. Uvalde rendőrfőnöke, Pete Arredondo egy sajtótájékoztatón azt mondta: a fegyveres egyedül követte el tettét. A sérültek számát egyelőre nem határozták meg pontosan, de Arredondo szerint több sérült is van. A Robb Általános Iskolában alig 600 diák tanul, és a rendőrfőnök elmondása szerint második, harmadik és negyedik osztályos tanulók voltak az intézményben.



A San Antonio-i Egyetemi Kórház a Twitteren közölte, hogy két sérültet szállítottak hozzájuk az uvaldei iskolából, egy gyermeket és egy felnőttet. Mint írták: mindkét sérült - egy 66 éves nő és egy 10 éves lány - állapota válságos. Az Uvalde Memorial Hospital korábban azt közölte, hogy 13 gyermeket szállítottak az intézménybe.



A CNN amerikai televíziónak nevük elhallgatását kérő hatósági források elmondták, hogy az iskolai lövöldözés feltételezett elkövetője feltehetően lelőtte a nagymamáját is, mielőtt az iskolához ment volna. Roland Gutierrez, Texas állam szenátusának demokrata tagja a hatóságoktól kapott információkra hivatkozva közölte: a nőt helikopterrel szállították San Antonioba, és még életben van.



A Fehér Ház szóvivője, Karine Jean-Pierre elmondta, hogy Joe Biden amerikai elnököt az Air Force One, azaz az elnöki különgép fedélzetén tájékoztatták az iskolai lövöldözésről, ugyanis Biden ötnapos ázsiai útjáról kedden tért vissza az Egyesült Államokba. Amerikai idő szerint este 9 óra előtt Biden a Fehér Házban elmondott beszédében újabb mészárlásnak nevezte a texasi esetet.

"Egy gyermek elvesztése olyan, mintha kitépnék a lelked egy darabját" - tette hozzá. Az elnök felszólította a nemzetet, hogy imádkozzanak az áldozatokért és álljanak ki a fegyverlobbi ellen. Biden úgy fogalmazott: "Az Isten szerelmére, mikor tesszük meg azt, amit mindannyian tudjuk, hogy meg kell tennünk?"

Kamala Harris amerikai alelnök egy a szövetségi fővárosban, Washington DC-ben rendezett díjátadó gálán azt mondta: "Nemzetként bátornak kell lennünk, és lépéseket kell tennünk, (...) hogy ilyesmi soha többé ne fordulhasson elő."



Az Egyesült Államok történetének legsúlyosabb iskolai lövöldözése csaknem egy évtizede történt, amikor fegyveresek megöltek 20 gyereket és 6 felnőttet a Connecticut állambeli Newtownban található Sandy Hook Általános Iskolában. A mostani eset volt Texas állam történetének legsúlyosabb iskolai lövöldözése, amely négy évvel azután történt, hogy egy fegyveres 10 embert megölt a houstoni Santa Fe középiskolában.

A keddi texasi lövöldözés alig több mint egy héttel azután történt, hogy egy fegyveres tüzet nyitott egy szupermarketben a New York állambeli Buffalo városában, és megölt 10 embert.