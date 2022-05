Ma egy hidegfront éri el az országot, hatására délutántól ismét zivatarok kialakulására lehet számítani: először az Észak- Dunántúlon és az északi megyékben, majd az Alpokalján és másutt is egyre többfelé.

A déli megyékben is szerveződhetnek a zivatarok, heves zivatarok kialakulása is várható, amelyek mellé erősen viharos széllökés (> 90 km/h, néhol akár 100 km/h körüli vagy azt meghaladó széllökés sem kizárt), jégeső (> 2 cm) és intenzív csapadékképződés társulhat. A kialakult gócok kelet felé haladnak, így az Alföldön, északkeleten csütörtök hajnalig is kitarthat a zivatartevékenység.