Az egykori szépségkirálynő kedvese, G.w.M korábban már többször is megmutatta, hogy ha kell, beleáll a vitákba. Többször is összeszólalkozott már a kommentelőivel és saját oldalain, nyílt levelekben üzengetett exének, Nagy Melanie-nak is. Most viszont ismét a követőivel akadt össze.