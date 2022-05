Bodrogi Gyula csütörtök hajnalban kezdett fulladozni, párja, Vass Angéla pedig azonnal Merkely Béla professzort tárcsázta, aki mentőt küldött a színészhez.

"Gyuszi hajnalban nem kapott levegőt, fulladozott, nagyon melege volt" - mondta Vass Angéla, a színművész hűséges társa. "Kinyitottam az ablakot, de továbbra sem érezte jól magát, és ekkor telefonáltam Merkely professzornak, a Semmelweis Egyetem rektorának, aki a múltkor, május 18-án is gyakorlatilag megmentette Gyula életét. Gyuszi akkor is súlyos légszomjjal küszködött, hasonló tünetei voltak, mint most" - mondta az Indexnek Bodrogi Gyula párja. Kiderült, hogy a színművész tüdeje bevizesedett. Leszívták, és szerencsére nincs életveszélyben. Párja azt mondta, az orvosok azzal bíztatják, hogy meg fog gyógyulni. Nemrég derült ki, hogy a színművész korábban is volt kórházban, akkor szintén Merkely professzor segített rajta.