Két hete nem találkozhatott családjával Ördög Nóra. A műsorvezető jelenleg is gőzerővel forgatja nagy sikerű kalandrealityjének, az Ázsia Expressznek új évadát. A munka pedig most hosszú időre elszakítja a szeretteitől.

Az Ázsia Expressz a TV2 egyik legsikeresebb műsora, melyben ismert emberek számukra ismeretlen országokon keresztülutazva küzdenek meg egymással a főnyereményért. A kalandreality első évadát a nemrég elhunyt Berki Krisztián és a Viszkisként elhíresült bankrabló, Ambrus Attila kettőse nyerte, míg a második szériát az a Horváth Gréta és Meggyes Dávid, akik év elején jelentették be a szakításukat.

Az új évadban Gelencsér Tímea és legjobb barátnője, Balogh Szimi; Gáspár Győző és Gáspár Bea; Király Linda és Király Viktor; a ValMar, azaz Marics Peti és Valkusz Milán; az Exatlon Hungary All Star két Kihívója, Rozs Gergő és Kása András; Mérai Kata és Gyebnár Csekka; Nemazalany - Halastyák Fanni és párja, Szlépka Armand; valamint Kiss Ernő Zsolt, színész és felesége, Nyári Darinka versenyez.

A stáb Jordániában, Törökországban, Grúziában és Üzbegisztánban rögzíti az epizódokat. Az extrém körülmények pedig nemcsak a műsor szereplőinek életét nehezítik meg, hanem a házigazdáét is. Ördög Nóra nem sokkal a forgatás megkezdése után ágynak esett, most pedig arról számolt be, hogy két hete nem ölelhette magához gyermekeit és férjét.

Ma lezártunk egy újabb szakaszt az Ázsia Expresszben. És miután már lassan két hete nem ölelgethettem meg a családomat, asszem ma egész este a Maliday 1. epizódját fogom nézni körbe-körbe... Az elején nemcsak földrajzilag, de időben is nagyot repülünk vissza az időben, na, azokat a felvételeket nézve van csak igazán sírhatnékom... Hova tűnt az idő...?

– teszi fel a kérdést Nóra, aki nemrég indította el YouTube-csatornáján vadonatúj videósorozatát, szúrta ki a Blikk.