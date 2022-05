Már hetekkel ezelőtt elkezdődött az Ázsia Expressz harmadik évadának forgatása, melynek most is Ördög Nóra a háziasszonya. Korábban beszámoltunk róla, hogy a műsorvezető aggasztó videóval jelentkezett be közösségi oldalán, amelyben teljesen elment a hangja, és rémesen érzi magát. Kiderült, hogy van most Nóra.