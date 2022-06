Árpa Attila hamarosan az egész ország előtt keresi majd élete párját, mint mondta, ezzel a műsorral búcsúzik az ilyen jellegű tévés szereplésektől. Most elárulta, sokat dolgozott egykor személyiségén, nárcisztikus oldalán, és azon is, hogy tudja kezelni az indulatait.

"Nehéz egy nárcisztikus pszichopatának elmagyarázni, hogy igaza van, vagy rosszul reagált valamire. Az indulataimon nekem is túl kellett lépnem. Meg kellett tanulnia a saját igazságomhoz való ragaszkodást és büszkeségemet. Én is tudok indulatos és hirtelen haragú lenni: akkor történik, ha szándékosan bántani akarnak, felidegesítenek vagy igazságtalanságot érzek" - mondta a Hot! Magazinnak Attila. "Én percekkel később meg is bánom. Ilyenkor elnézést kell kérni, belátni, hogy túlreagáltuk, és legközelebb emlékezni, hogy ne kövessük el újra ezt a hibát. Az önfegyelmet, a racionális gondolkodást elő kell venni, amikor elhomályosít a düh. Engem is nehéz megállítani, de bántani soha nem bántottam még nőt fizikailag, kivéve, ha kifejezetten kérte, de ez más téma" - tette hozzá.