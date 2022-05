Idén az ország egyik legszexibb színész-rendezője keresi az egész ország előtt a szerelmet. A színész volt már házas, volt már boldog, volt, hogy menekülőre fogta, most pedig az élete úgy hozta, hogy szingli. Ez egyébként már húsz éve nem fordult vele elő. Úgy döntött, belevág ebbe a kalandba is, mert miért ne?

"Nyilván az első kérdés mindenki számára, hogy miért egy televízióműsorban keresem a szerelmet? Erre nagyon egyszerű válaszom van. Miért ne? Ami a nőket és a párkapcsolatokat illeti, viszonylag hosszú, rögös és kalandos utat jártam be. Voltam már házas, voltam már boldog, volt, hogy menekülőre fogtam, most az élet pedig úgy hozta, hogy szingli vagyok. Ez egyébként már húsz éve nem fordult velem elő. A „mindent vagy semmit" elv szerint élek, így csajozni is kétféle módon tudok: vagy a színfalak mögött diszkréten, vagy durr bele, ország-világ előtt. Most így teszek próbát. A mottóm, hogy sosem lehet tudni, hogy a következő lehetőség honnan érkezik, megmagyarázza, miért vállaltam a szereplést" – magyarázza 2022 bachelorja a Blikknek.

"Ezzel a műsorral búcsúzom az ilyen jellegű tévés szereplésektől, hogy egyedül, vagy párral, az majd ősszel kiderül. Jó néhány dologban különbözöm a klasszikus bachelor-tól: elmúltam 50, van egy csodálatos kamaszlányom, aki mindig is az első számú nő lesz az életemben" – mondta el Árpa Attila.

"Izgalmas életem volt eddig, sok mindent kipróbáltam, így számomra az ideális nő is sokszínű, érzékeny és nyitott a művészetek iránt. Önálló személyiség, szereti az állatokat, és ami a legfontosabb, hogy legyen sokrétű a humorérzéke és szeresse a filmeket, sorozatokat. Azt megígérem, hogy egy szokatlanul őszinte és szórakoztató produkció lesz a Bachelor - A Nagy Ő idén" – zárta sorait a színész.