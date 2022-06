Az erőszak vádja miatt Johnny Depp szinte minden munkáját elveszítette, már lekötött szerződéseket bontottak fel vele és senkitől sem kapott új feladatokat. Mivel bebizonyosodott, hogy egykori felesége, Amber Heard több pontban sem az igazat állította, könnyen elképzelhető, hogy újra megnyílik Hollywood kapuja a Jack Sparrow-t megformáló színész előtt.

Habár kollégái, barátai is elfordultak tőle, leghűségesebb rajongói a nagy bajban is kitartottak Depp mellett. Az ő támogatásukat és erejüket köszönte most meg a sztár egy hosszú üzenetben.

Minden nagyra becsült, hűséges és rendíthetetlen támogatómnak. Mindenhol együtt voltunk, mindent együtt láttunk. Együtt jártuk végig ugyanazt az utat. Együtt tettük a helyes dolgot, azért, mert törődtetek vele. És most mindannyian együtt megyünk előre. Ti vagytok, mint mindig, a munkaadóim, és megint nem tudom másképp megköszönni, mint hogy egyszerűen csak köszönetet mondok. Szóval, köszönöm. Szeretettel és tisztelettel, JD

– idézte a Blikk a színész szavait.