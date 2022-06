A mexikói-amerikai színésznő az ötvenen túl is fiatalokat megszégyenítő formában van. Rendkívül aktív életet él és kalandjairól rendszeresen beszámol népes követőtáborának, annak a több mint 21 millió embernek, akik figyelik Hayek Instagramját.

Talán még a legrégebbi és leghűségesebb követőit is meglepte most Salma Hayek. Az 55 éves színésznő ugyanis egy vadító táncot lejtett, mégpedig egy luxusyacht egyik étkezőasztalán. A performanszhoz egy kétrészes lila biknit választott, a táncról pedig fotósorozat is készült. Ha a videóit nem számoljuk, akkor ez lett az utóbbi időben az egyik legnépszerűbb posztja.

Hayek azonban nemcsak a szexi vagy extravagáns megjelenésével hívja fel magára a figyelmet. A színésznő ma is sokat dolgozik, csak tavaly négy új filmben láthatta őt a közönség. Salma viszont a mozivászon mellett a címlapokon is rendszeresen feltűnik: nem is olyan régen az egyik divatlap közölt róla és ritkán látott tizennégy éves lányáról egy gyönyörű fotót.