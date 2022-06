Az NNK tavalyi összesítése alapján az országos helyzetkép nagyon kedvező. A 274 kijelölt természetes fürdőhely közül 165 természetes fürdővíz kapott kiváló, 64 jó és 6 tűrhető, 4 kifogásolt minősítést.

Az idegenforgalmi szempontból kiemelt tavaink - Balaton, Tisza-tó, Velencei-tó - mellett a természetes fürdőhelyek zöme továbbra is kiváló besorolású. A szezonban üzemben lévő 27 természetes fürdőhelyen nincs még elegendő minta a minősítéshez, de ezek ellenőrzése is folyamatos - írták. Nyolc természetes fürdőhely pedig - üzemeltetői döntés alapján - nem üzemel a szezonban.

Az Európai Unió jelentése szerint a tagállamok, valamint Albánia és Svájc csaknem 22 ezer fürdőhelyének vízminősége csaknem 85 százalékban kiváló. A kedvelt nyári úticélok közül Horvátország, Görögország, Ciprus és Málta tengerpartjai, valamint Ausztria szabadvizeinek minősége legalább 90 százalékban kiválónak bizonyult 2021-ben.

Mint írták, a kijelölt természetes fürdőhelyeket az üzemeltetők által megbízott laboratóriumok legalább évi négy alkalommal ellenőrzik, egyszer a fürdési idény előtt, majd a szezon során havonta legalább egyszer.

A természetes fürdővíz minősítése a baktériumok száma alapján történik, négy év legalább 16 eredménye alapján. Az értékelés a vízminőség ingadozását is figyelembe veszi, így megállapítható, hogy mekkora a szennyezés kockázata: a kiváló vagy jó minőségű fürdővizekben nagyon alacsony, a kifogásoltakon túl gyakori a biztonságos fürdőzéshez, bár ott sem folyamatosan rossz a fürdővíz minősége. Ez a kockázat alapú értékelés az esetlegesen fennálló egyéb egészségkockázatot is követi - olvasható a közleményben.

Kitértek arra, hogy nyaralás, strandolás előtt érdemes tájékozódni az NNK honlapján, ahol megtalálható a kijelölt fürdőhelyek listája, a fürdővíz éves minősítése és a legutóbbi vízvizsgálat eredménye. Továbbá információk elérhetők a fővárosi és megyei kormányhivatalok honlapján, illetve a fürdőhelyeken is. Az uniós fürdőhelyekről az Európai Környezetvédelmi Ügynökség honlapján található részletes információ.

Az NNK felhívta a figyelmet, hogy a nem kijelölt fürdőhelyeken való fürdőzés nem javasolt, mivel ezeken a helyeken a víz minőségét nem ellenőrzik, így a fürdőzés higiénés feltételei nincsenek meg, továbbá a természetes fürdőhelyeken - különösen a folyóvizeknél - a vízmélység hirtelen változása és a sodrás veszélyes lehet. Felhevült testtel senki ne ugorjon a vízbe, gyereket pedig soha ne hagyjanak felügyelet nélkül a strandokon - hívták fel a figyelmet.