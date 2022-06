Elképzelni is nehéz, hogy mit élhetett át a buszban rekedt, négyéves kislány. A félelem és pánik után hőgutát kaphatott. A hőségben szabadon parkoló kisbusz annyira felmelegedett, hogy a belsejében akár ötven Celsius fok is lehetett. Ez egy egészséges felnőttet is megviselt volna, nem csoda, hogy a gyermek eszméletét vesztette.

A megtalálása után mentőhelikopterrel szállították kórházban. Jelenleg Debrecenben, a gyermek intenzív osztályon kezelik.

Senkinek nem kívánom, hogy átélje, amit én, viszont a sofőrnek azt kívánom, hogy szenvedjen háromszor annyit, mint a kislányom. Azon a napon a buszon egyedül ő vigyázott a gyerekekre. Korábban egyébként nem ismertük, a múlt héten találkoztunk vele először. Szerintem helyettesített

– fakadt ki a Borsnak a dühös édesanya, aki a tragédia óta beszélni sem tudott még a kislányával. A nő reméli, hogy az, aki hibázott, elnyeri majd méltó büntetését.

A lap megkereste a kisbusz sofőrjének családját, ám a férfit nem találták, csak a fia volt hajlandó nyilatkozni a bulvárújságnak. A fiatal férfi elárulta, hogy édesapját nagyon megviselték a történtek és reagált azokra a pletykákra is, miszerint az öngyilkosságtól féltik a családfőt.