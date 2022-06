A Grammy-díjas sztár a show előtt egy belvárosi étteremben lazított, Viktorék ott szúrták őt ki, és mivel az énekes felesége, Király-Virág Anita Enrique hatalmas rajongója, természetesen közös kép is készült róluk, melyet ITT tekinthetsz meg. Ha ez nem lenne elég, a latin híresség a sztárpár kétéves kisfiával, Kolennel is lepacsizott, Anita persze ezt is dokumentálta pár fotóval, melyeket rögtön meg is osztott közösségi oldalán.

Ugyan Viktor nem kifejezetten rajong Enrique-ért, kedvese kérésének eleget téve mindketten tiszteletüket tették a koncerten, ahol, mint azt egynapos Insta-sztorijában kifejtette, inkább a bárpultot támasztotta az első sorban való csápolás helyett.

Sziasztok! Szóval egy olyan furcsa helyzetbe kerültem – nyilván házas ember vagyok –, hogy ma este el kell mennem az Enrique Iglesias koncertre, elviszem az asszonyt, mert ő nagyon-nagyon szereti. Egyébként én is elismerem a csávót, az apját meg főleg, de nem annyira az én világom. Ezért üzenem az összes férfinak, aki hasonló szituációban van, mint én: találkozunk a bárpultnál, jó?

– idézte az énekes szavait a Blikk.