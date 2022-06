Idén tavasszal újabb vírus ütötte fel a fejét a nagyvilágban. A majomhimlő első hallásra elég ijesztőnek tűnhet, azonban szerencsére közel sem olyan veszélyes , mint a covid – minderről dr. Rusvai Miklós számol be a szerdán megjelenő hot! magazinban . Az állatorvos, virológus, egyetemi tanár, aki arról is mesél, hogyan terjedt át a nyúlnál is kisebb rágcsálókról az emberre ez a betegség.

„Az afrikai kultúrának része ezen állatok elfogyasztása, és a feldolgozás során a vírus simán bejuthat az emberi szervezetbe. A világon először 1958-ban, Dániában, Afrikából importált majmokon jelent meg a vírus, de azt tudni kell, nincs jelen folyamatosan egy állatban. A megfertőződés után általában két héttel jelentkeznek az első tünetek, de már ezalatt is fertőz az illető!" – hívja fel a figyelmet Rusvai doktor.

„Emberről emberre szoros kontaktussal terjed, de nem kizárólag szexuális úton, és nem kizárólag homoszexuálisok között! Ez tévhit! Az egy háztartásban együtt élők között, anya-lánya kapcsolat során is megbetegedhetünk, de testvérek, nagyszülők is megkaphatják. Elég egy vírushordozóval egy ágyban aludni vagy ugyanazt a törölközőt használni kézmosás után. Természetesen nyál- és egyéb testnedvcserével is átadható" – teszi hozzá a szakember, aki a lapban a tünetekről, a hazai helyzetről és arról is elmondja a véleményét, hogy mit tegyünk, ha megbetegszünk.



