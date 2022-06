A Tények információi szerint a tettes kalapáccsal megütötte a sértettet, illetve késsel megvágta a combját, a száját, és valószínűleg a nemi szervét is. A nő teljesen tehetetlen volt, mert élettársa a kezét is hátrakötözte. A kórházban azt kellett hazudnia, hogy rablók inzultálták, nehogy a gyanú a vádlottra terelődjön.

Az asszony a bíróságon kérvényt nyújtott be, melyben az állt, hogy továbbra is szeretne családi életet élni bántalmazójával, akitől két gyermeke is született. A férfi csak részben ismerte el bűnösségét.