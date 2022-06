A csernobili atomerőmű-balesetről minden lehetséges információt szeretnének megtudni az emberek, most eggyel ismét közelebb kerülhetünk az igazsághoz. Új dokumentumfilmben soha nem látott archív felvételeket mutatnak be.

A csernobili atomerőmű-baleset 1986. április 26-án történt az ukrajnai Pripjaty és Csernobil városok melletti Vlagyimir Iljics Lenin atomerőműben. Ez az eset volt az egyik legsúlyosabb katasztrófa az atomenergia felhasználásának történetében. Ennek a tragédiának a történetét azóta sokszor feldolgozták, filmekben, sorozatokban mutatták be az eseményeket és azt a mérhetetlenül hatalmas pusztítást, amit a radioaktív sugárzás okozott. Az HBO most újabb dokumentumfilmet mutat be a katasztrófáról, melynek neve Chernobyl: The Lost Tapes, vagyis Csernobil: Az elveszett szalagok lesz. Ebben újonnan feltárt, archív felvételek lesznek láthatóak, valamint beszélgetések és interjúk azokkal, akik ott voltak az események közelében.